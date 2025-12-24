ソフトバンク・上沢直之投手が２４日、みずほペイペイドームの球団事務所で契約を更改し、現状維持の年俸２億５０００万円プラス出来高払いでサインした。加入１年目の今季は自己最多タイの１２勝。「いろんなことがあって簡単なシーズンではなかったけど、本当にホークスに来て内部の方々、たくさんの方にサポートしてもらった。レベルアップもできたと思うし、本当に携わってくれた全ての方々に感謝したい」と振り返った。日