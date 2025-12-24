º£Ç¯¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ£²Ãå¤Ç¡¢Í­ÇÏµ­Ç°¤Ï²óÈò¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¡Ê²´£´ºÐ¡¢Éã¥­¥º¥Ê¡Ë¤¬Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼Å¯Ìé±¹¼Ë¤«¤é·ªÅì¡¦Í§Æ»¹¯É×±¹¼Ë¤ØÅ¾±¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬£±£²·î£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±ÇÏ¤ÏÍ­ÇÏµ­Ç°¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇÏ¼ç¤Î¥¨¥à¥º¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤¬¸ø¼°£Ó£Î£Ó¡Ö£Ø¡×¤Ç£±£·Æü¡¢¡ÖÍ­ÇÏµ­Ç°½ÐÁö¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢½ÐÁöÏÈ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Ç¤Î½ÐÁö¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢½ÐÇÏÅêÉ¼¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×