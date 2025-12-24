¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç²È¤ò¶õ¤±¤¿»þ¤Î¡Ö¶õ¤­Áã¡×Èï³²¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÂÐºö¤¬Í½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ 2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¡¢¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£ Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü¤Ç¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤ÎÅ¹¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ËÉÈÈ¹Ö½¬²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡¢¤ª¤é¡ª¡×(¶¯ÅðÌò) Å¹°÷¤¬µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤Ë±£¤ì¤ë¤È――¡£ ¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¡¢Æ¨¤²¤ë¤¾¡ª¡×(¶¯ÅðÌò