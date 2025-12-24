大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）で２度目の再入幕を決めた朝乃山（高砂）が２４日、東京・墨田区にある部屋で稽古し、計１１番の相撲を取った。初場所の番付発表後では初めての稽古となり、幕内・朝紅龍、朝白龍、十両・朝翠龍の弟弟子と申し合い。最初は力を出し切れず、朝翠龍、朝紅龍の押し出され２連敗した。その後、元大関は朝白龍に右上手を取って寄り切ると徐々に本調子に。弟弟子の鋭い立ち合いを受け止