BUCK∞TICKが、本日12月24日発売のLive Blu-ray&DVD『TOUR 2025 スブロサ SUBROSA』を、YouTube BUCK∞TICK公式チャンネルにて一夜限りでプレミア公開することが明らかになった。本作は、2025年4月よりアルバム『スブロサ SUBROSA』を携えて行った初の全国ツアーから、追加公演ファイナルとなる7月9日に行われたLINE CUBE SHIBUYA公演を余すことなく全曲収録。放送や配信を行っていない初公開となるライヴ映像作品である。この