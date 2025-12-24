King & Prince¤¬7ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤òËÜÆü12·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£King ¡õ PrinceºÇ¿·ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ú±Ç²è¡Û¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤Ë¤Ï¡ÖTheater¡×¤ò´Þ¤à¿·¶Ê9¶Ê¤Ë¡ÖHEART¡×¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤­¤ß¤È¡Á¡×¡ÖI Know¡×¤ò²Ã¤¨¤¿12¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£King & Prince¤Î2¿Í¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÁ´°÷¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤È°ì¤«¤é¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤ò²Í¶õ¤Î±Ç²è¤Î¼çÂê²Î