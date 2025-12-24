岡山からFC東京へ復帰した佐藤龍之介「今年はもう忘れて、来年はまた自分の力を」U-22日本代表は12月24日、ケーズデンキスタジアム水戸で行われているIBARAKI Next Generation Cup2025で、U-21 関東大学選抜に5-1で勝利した。スタメン出場したMF佐藤龍之介は、試合中に期限付き移籍中のファジアーノ岡山からFC東京への復帰発表。「岡山に行ってよかった」と激動の1年を振り返った。昨オフに出場機会を求めて、岡山への育成型期