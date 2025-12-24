静岡県内はあいにくの雨模様となったクリスマスイブですが、街ではサンタさんが大活躍。一方で、すでに年末の準備にとりかかっている人たちも…県内の様子、取材しました。これは浜松市にある「ぬくもりの森」。小さな森の中に小さなお店が点在。まるで物語の世界に紛れ込んだ様な場所で、サンタさんが訪れた子どもに声をかけていきます。あいにくの雨模様でしたが、子ども達は突然のサンタさんとの出合いを喜んでいました。（来場