勝つ時は豪快に勝つ。「大和証券Mリーグ2025-26」12月23日の第2試合に出場したEARTH JETS・逢川恵夢（協会）が、オーラスに衝撃的な倍満フィニッシュを決めて快勝した。ライバルに満貫を放銃でもしようものならトップ目から3着目まで転落しそうなところ、気合いを込めた決断と結果に、ファンも大興奮した。【映像】ファンの度肝を抜いた逢川の倍満ツモオーラス南4局2本場、逢川は3万6300点持ちのトップ目。2着目はBEAST X・東