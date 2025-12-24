2026年1月16日よりスタートするTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演するボーイズグループ・NAZEが、12月23日に開催された「青の洞窟 SHIBUYA」イルミネーションイベントに登場。スペシャルパフォーマンスを披露した。 参考：『DREAM STAGE』ハ・ヨンスが芸能事務所社長にイ・イギョン、キム・ジェギョンも出演 本作は、K-POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された元天才音楽