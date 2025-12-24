高松市の保育施設で1歳の男の子を床に投げつけるなどしたとして暴行の罪に問われている園長の女の初公判が高松地裁で開かれ女は起訴内容を認めました。 【写真を見る】保育施設で1歳の男の子を床に投げつけるなどした暴行の罪園長の女は起訴内容を認める【香川】 暴行の罪に問われているのは、高松市藤塚町の会社役員の被告（60）です。 起訴状などによりますと、被告は自身が運営し園長をつとめる認可外保育施設で、預かって