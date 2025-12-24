³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢Î¹·ô¼ê¿ôÎÁ¤ò°ú¤­²¼¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¼õÆþ¤ì¡¦Ãá½ø¤¢¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¡×¤Ç¤Î¹â»Ô¼óÁê¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼¡´üÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËÎ¹·ôË¡¤Î²þÀµË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢¾µÇ§¤ò·Ð¤ÆÎ¹·ô¼ê¿ôÎÁ¤ò°ú¤­²¼¤²¤ë¡£Î¹·ô¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡¢18ºÐ°Ê²¼¤Î10Ç¯Î¹·ô¤òÌó9,000±ß¡Ê¸½¹Ô16,000±ß¡Ë¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î5Ç¯Î¹·ô¤ò4,500±ß¡Ê¸½¹Ô12ºÐ°Ê¾åÌó11,000±ß¡¢12ºÐÌ¤ËþÌó6,000±ß¡Ë¤Ë°ú¤­²¼¤²¤ë¡£²ñ¸«¤ÇÌÐÌÚÉÒ½¼³°Áê¤Ï¡¢