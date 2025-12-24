Ç½ÅÐÃÏ¶è¤Ê¤ÉÀÐÀî¸©Æâ15¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Î¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç24Æü¡¢2³Ø´ü¤Î½ª¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô6¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤¬½¸¤Þ¤ë²¾Àß¹»¼Ë¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸¤ª¤è¤½400¿Í¤¬ÂÎ°é´Û¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹»²Î¤ò¸µµ¤¤è¤¯²Î¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢É½Ã«¿Î¹»Ä¹¤¬¡Ö¿·¤·¤¤Ç¯¤Ë¸þ¤±¡¢ÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸¤é¤Ï²º¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¤ªÀµ·î¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³Ø´ü¤ÏÇ¯ÌÀ¤±1·î8Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£