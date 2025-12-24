タレントの中川翔子さんは12月24日、自身のInstagramを更新。双子の息子のクリスマスコスプレ姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】双子息子のクリスマスコスプレ姿「ぷくぷくしてきましたねー」中川さんは「メリークリスマス双子と初めてのクリスマス サンタさんともみのき！」とつづり、13枚の写真と3枚の画像を投稿。サンタクロースとツリーのコスプレを着た双子の息子を紹介しています。中川さんは「お兄ちゃんムチムチ