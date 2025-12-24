25日（木）も全国的に、曇りや雨の地域が多いです。24日（水）と異なり、寒気の流れ込みが始まるため、西日本は午後から北よりの風が強まり、夕方以降は一気に気温が下がる流れになります。日本海側の各地は夕方以降、落雷や竜巻などの突風に注意してください。木曜日の夜以降は、日本海側の山地から次第に雪に変わり、26日（金）にかけて西日本でも山地を中心に大雪のおそれがあります。風の強い状態が続くため、見通しの悪化や電