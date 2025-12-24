日本保守党・百田尚樹代表が２３日の定例記者会見で、衆院の議員定数削減が審議されず怒る日本維新・吉村洋文代表の言動を疑問視した後に、「議員の数を減らしたいということなら、いま吉村さんに言いますわ。参議院なくしましょ。参議院の議員の数をゼロにしましょ」と呼びかけた。「自分とこの国会議員に言ってください」と求め、「私は７月に初めて参議員になって、まあこんな無駄な役に立ってない参議院は要らんなと思って