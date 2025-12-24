Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÅ¸¼¨²ñ¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¸¥ç¥¤¡×¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤¿²÷¼ê¤Î¥í¥´=2021Ç¯7·î30Æü¡¢¾å³¤/Aly Song/Reuters¹á¹Á¡ÊCNN¡ËÃæ¹ñÍ­¿ô¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÃ»ÊÔÆ°²è¡¦ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö²÷¼ê¡×¤Çº£½µ¡¢¥Ý¥ë¥Î¤äË½ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¸·³Ê¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅýÀ©¤¬Éß¤«¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤ÇÅÜ¤ê¤Èº¤ÏÇ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²÷¼ê¤ÏÃæ¹ñÈÇTikTok¡ÖÙµ²»¡Ê¥É¥¦¥¤¥ó¡Ë¡×¤Î¼çÍ×¤Ê¶¥¹çÁê¼ê¡£22Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±