開設７４周年記念競輪「鳳凰賞典レース・Ｇ３」が２６年１月４日から７日まで、東京都の立川競輪場で開催される。このＰＲのため、立川市公営競技事業部の神崎恵子部長ら関係者が２４日、キャンペーンレディーの近森カナさんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。２６年最初のグレードレース。刻一刻と迫るＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５（３０日・平塚）組からは吉田拓矢（茨城）と真杉匠（栃木）の“関東ゴールデ