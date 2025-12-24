今後、日本社会を支える労働力を維持していくためには移民受け入れが必須だが、公的年金制度や健康保険制度に「タダのりされる」と不安視する人が非常に多い。しかし、国立社会保障・人口問題研究所国際関係部部長の是川夕さんは「どちらも今の制度上で悪用されることはない。むしろ、外国人が共に担ってくれれば社会保障制度の維持や向上につながる」という――。※本稿は、是川夕『ニッポンの移民――増え続ける外国人とどう向き