NPBエンタープライズは24日、2026年3月開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSICTM」に出場する侍ジャパンは、大会期間中、限定デザインのユニホームを着用すると発表した。大会限定デザインは、2025年11月に東京ドームで開催した「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」で着用した通常デザインに、連覇に向けて頂点を目指すという意味を込めて、襟元と袖にゴールドのラインなどを加えた。なお、大会限定デザイン