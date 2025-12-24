村上宗隆に続く和製大砲の去就に日米が注目巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す岡本和真内野手を巡り、ピッツバーグに“異変”が起きつつある。今オフ、これまでのイメージを払拭する補強を展開しているパイレーツに対し、岡本と契約したら「全裸で川に飛び込む」と過激な公約を掲げるファンまで現れるなど異様な熱気を帯びている。今オフのパイレーツは一味違うようだ。トレードでレイズからブランド