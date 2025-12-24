アナウンサー出身のタレント、チョン・ヒョンムが車内で点滴を受けたことと関連して、9年前の診療記録まで公開し、潔白を主張した。違法な医療行為をしていないと主張するために、嘲弄と私生活の公開まで甘受した。【写真】チョン・ヒョンム、疑惑の"車内点滴"所属事務所SM C＆Cは、「本事案は約9年前の医療行為で、当事者が病院を訪問して記録を発給してもらわなければならなかった」として、2016年の診療記録のコピーを公開した