彼女を作ろうが作るまいが自由なのに、妙にみじめな気分で過ごす羽目になるのが「独り身のクリスマスイブ」というもの。街に漂うラブラブムードに近付かないのが得策ですが、聖夜であること自体をきっぱり忘れるためにはどうすればよいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性187名に聞いたアンケートを参考に「ひとりぼっちのクリスマスイブをやり過ごす方法９パターン」をご紹介します。【１】年賀状を書きまくって