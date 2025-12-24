◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山・芝２０００メートル）追い切り＝２４日、栗東トレセン札幌２歳Ｓ覇者のショウナンガルフ（牡２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）は、栗東・坂路でファウストラーゼン（３歳オープン）を１馬身半追走。強めに追われると、力強く伸びて併入した。時計は５４秒９―１３秒１と目立たないが、須貝調教師は「最終調整だから予定通り。先週しっかりやってるしね」と満足げ