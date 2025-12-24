24Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢µ¤¾ÝÂæ¤ÏÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢25ÆüÌë¤«¤é26Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾å¶õÌó1500¥áー¥È¥ë¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹12¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ê¡²¬¸©¤Î»³ÃÏ¤Ç¤Ï26Æü¸áÁ°Ãæ¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º´²ì¸©¤Ç¤Ï26Æü¸áÁ°Ãæ¡¢»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤ÎÀÑ¤â¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£25Æü¸á¸å6»þ¤«¤é26Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö