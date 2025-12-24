2026年4月から始まる離婚後の選択的共同親権の導入を受けて、日本弁護士連合会（渕上玲子会長）は、家庭裁判所の負担が増す可能性を懸念し、弁護士会の「家事ADR」（裁判外紛争解決手続）の活用を進める方針を示した。●渕上玲子会長「大きな波が家庭裁判所に」12月24日の日弁連定例会見で、渕上会長は「過去に離婚して単独親権になった方も再び共同親権を求める調停審判を起こすことができることから、そこで大きな波が家庭裁判所