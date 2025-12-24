ソフトバンク・大関友久投手が２４日、みずほペイペイドームの球団事務所で契約を更改し、８０００万円アップの年俸１億７０００万円でサインした。今季は自己最多１３勝を挙げ、最高勝率のタイトルも獲得。億プレーヤーの仲間入りを果たし「大変うれしいですし、ありがたいこと。もっともっと大きくなれるように」と誓うと、来季の目標は「１５〜１６勝ぐらいのイメージで」と意気込んだ。また、将来的なポスティングシステム