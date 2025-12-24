XV250 Virago¤Î60¡ëV¥Ä¥¤¥ó¤ò¥¯¥é¥ó¥¯¤«¤é¿·Àß·×¡¢Áö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥íー¥É¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤ÈËá¤­¾å¤²¤ë¡ª 1992Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿SRV250¤Ï¡¢¸ÄÀ­Åª¤Ê60¡ëV¥Ä¥¤¥ó¤Î¥íー¥É¥¹¥Ýー¥Ä³«È¯¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î²ÝÂê¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£SRV250¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¥æー¥¶ー¤Ï¥­¥ã¥ê¥¢¤Î¤¢¤ëÇ¯ÎðÁØ¤Ç¡¢Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤Î·Ð¸³¤Ê¤É¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬