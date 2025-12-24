東京都・西東京市で19日、36歳の母親が息子3人と無理心中を図ろうとしたとみられる事件が急展開を迎えた。死亡した母親の名義で借りていた都内のマンションの一室から、母親の知人とされる中窪新太郎さん（27）の遺体が発見されたのだ。刃物での刺し傷や切り傷は全身に十数カ所あったという。 〈画像〉牛刀のような刃物で何度も切られ…母親と“親しかった”中窪さんが殺害されたもうひとつの現場マンション 中窪さんの身体には