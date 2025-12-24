◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ東海大福岡67―41昭和学院（24日、東京体育館）女子2回戦で、7年連続7度目出場の東海大福岡（福岡?）が昭和学院（千葉?）を67―41（20―4、15―15、19―9、13―13）を破った。3位に入った2023年大会以来、2年ぶりに3回戦への進出を決めた。【女子の結果＆組み合わせはこちら】東海大福岡は1回戦の浜松開誠館（静岡）戦に続いて強固な守備が光った。第1クオーター（Q）