ジャンボこと尾崎将司氏の訃報を受けて、片山晋呉がコメントを発表した。尾崎氏はジュニア育成の一環で当時高校生だった片山らを指導。1989年の「ジャンボ尾崎杯フジサンケイジュニアゴルフ選手権」では17歳の片山が優勝している。そして、「優勝したらキャディをやらせてくれる」約束で、翌年のツアーで尾崎氏とのタッグが実現した。【写真】貴重！ジャンボ尾崎氏のデビュー当時◇ジャンボ尾崎さんのご逝去に、心よりお悔やみ申し