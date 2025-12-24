B‐R サーティワン アイスクリームは27日から期間限定で、1月の新作フレーバー『ラブラブポーションサーティワン』を発売する。【写真】「＃推しフレーバー総選挙 2025」2位のフレーバー今年3月に実施した「サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025」で、投票総数58万票超の中から見事、1位に輝いたラブポーションサーティワン（通称：ラブポ）が、公約通りにパワーアップして登場。投票してくれたラブポファンの愛に応えたい