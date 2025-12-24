J2・大分は24日、元日本代表MFの清武弘嗣選手と来季契約の更新を発表しました。清武選手は大分でJ1デビューを果たすと、その後セレッソ大阪やドイツのFCニュルンベルクやハノーファー96やスペインのセビージャなどでプレー。2017年にJリーグに復帰し、今季から古巣・大分に戻り、公式戦5試合に出場しました。清武選手は契約更新の発表に併せてコメントを出し「今シーズンは期待された中で、結果が出せず悔しいシーズンでした。来シ