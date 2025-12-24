【ワシントン＝阿部真司】米国防総省は２３日、中国の軍事・安全保障に関する年次報告書を公表した。中国は２０２７年までの台湾侵攻を可能にするため、軍事力を「着実に進展」させていると分析した。台湾の武力統一に向けて複数の軍事的な選択肢を検討しているとしている。報告書では、中国が台湾侵攻を想定し、米国に対して核兵器などの分野で「戦略的均衡」を図っていると指摘。米本土を射程に収める大陸間弾道ミサイル（Ｉ