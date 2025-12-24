封鎖された爆発現場近くの道路＝24日、モスクワ（ロイター＝共同）【モスクワ共同】モスクワ南部で23日夜から24日未明にかけて警察車両の近くで爆発が起き、警察官ら3人が死亡したとロシア連邦捜査委員会が発表した。付近では22日にも、ロシア軍中将が殺害される爆発事件があった。連邦捜査委によると、2人の交通警察官が車両の付近にいた人物に近づいた際、爆発が起きた。警察官とこの人物の計3人が死亡した。ロシアのインタ