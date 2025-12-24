【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ『スティール・ボール・ランジョジョの奇妙な冒険』のPV第1弾が公開された。今回のPV第1弾にて初登場のサンドマン＆ポコロコもセリフと共に、キャラクタービジュアルと担当キャストも発表された。あわせて2026年3月19日 1st STAGE（全1話、特別編成47分）がNetflixにて世界独占先行配信されることも発表された。さらに特設サイトにて、2026年1月1日からお正月企画として午年（うま