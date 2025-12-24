¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù¤¬¡¢12·î17Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¡¢2026Ç¯2·î¸ø³«Í½Äê¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡ÙÍ½¹ðÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢Í½¹ðÂè2ÃÆ¤Ç¤ÏËÜÊÔ¥«¥Ã¥È¡¦¥»¥ê¥Õ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·ºî¤ÎÆâÍÆ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÍ½¹ðÂè2ÃÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡£¡üºîÉÊ¾ðÊó¡Ø·à¾ìÈÇ Ëâ