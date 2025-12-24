【モデルプレス＝2025/12/24】“日本一のサークル美女”を決めるミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2025」（12月13日開催＠品川インターシティホール）にて、H大学・3年の高嶋珊奈（たかしま・さんな）さんがグランプリを受賞。モデルプレスでは受賞直後の高嶋さんを直撃し、受賞の喜びや将来の夢について話を聞いた。【写真】今年も美女揃い“日本一のサークル美女”ファイナリストたち◆高嶋珊奈さん、グランプリ受賞の心境「