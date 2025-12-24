【モデルプレス＝2025/12/24】日本一の新入生を決めるミスコン「FRESH CAMPUS CONTEST（フレッシュキャンパスコンテスト）2025」（通称：フレキャン）にて、成城大学の石川奈和（いしかわ・なお）さんがグランプリを受賞。モデルプレスでは受賞直後の石川さんを直撃し、受賞の喜びや将来の夢について話を聞いた。【写真】今年も美女揃い“日本一可愛い新入生”ファイナリストたち18人◆石川奈和さん、グランプリ受賞の喜び語るー