メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年9月の記録的な大雨で三重県四日市市の地下駐車場が浸水した問題で、国は水につかった車の所有者に一定の金額を支払う考えを明らかにしました。 9月12日の夜。三重県四日市市では、1時間雨量が123.5mmの観測史上最大の大雨が降りました。 近鉄四日市駅東口にある地下駐車場「くすの木パーキング」では大量の雨水が流れ込み、駐車中の274台の車が水に浸かる大きな被害となりまし