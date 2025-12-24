中国地方は、明日25日(木)の午後から次第に寒気が流れ込み、27日(土)にかけて冬型の気圧配置が強まる見込みです。日本海側や中国山地沿いは雪が積もり、大雪となるでしょう。季節風が強まり雪で見通しの悪い所もあるため、車の運転などご注意ください。また、朝は時間に余裕を持って通勤など行ってください。明日25日(木)午後から平地で雪を降らせるレベルの寒気が流入中国地方の上空1500m付近には、明日25日(木)の午後から次第に