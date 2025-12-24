À¾Â¼ÆÁÊ¸¡Êc¡ËSANKEI "Æ±¤¤Ç¯"¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¥¹¥Ôー¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¡£ É®¼Ô¤ÈÆ±¤¸1959Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢NPB¤Î´ÆÆÄ·Ð¸³¼Ô¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£ ¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î2µåÃÄ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï¥êー¥°3°Ì¤«¤éÆüËÜ°ì¤Ë¾º¤êµÍ¤á¤ë"²¼Ñî¾å"¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿À¾Â¼ÆÁÊ¸¤µ¤ó(°Ê²¼·É¾ÎÎ¬)¤À¡£