23ÆüÌë¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹Ö±é²ñ¡£¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë¡ÖºâÀ¯¤Î·òÁ´À­¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬º£¤Þ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À­¡¢¤³¤³¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È³°¸òÎÏ¤â¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆËÉ±ÒÎÏ¡¢¤³¤ì¤â¤ä¤Ï¤ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶­ÁêÅöÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÆüËÜ¤Î¼çÂÎÅªÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Êº¤Æñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É Äü¤á¤º¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤º¤Ë¡¢¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¤È