◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山・芝２０００メートル）追い切り＝２４日、栗東トレセンアイビーＳ覇者のアンドゥーリル（牡２歳、栗東・中内田充正厩舎、父サートゥルナーリア）は、栗東・坂路で単走。やや幼さを見せながらも、機敏な脚さばきで駆け抜けた。５４秒８―１２秒３をマークし、中内田調教師は「疲れを残さずさらっと。元々動きのいい馬なので、その辺はいつも通りでした」と納得の表情を見せた。