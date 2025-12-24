£²£³Æü¡¢Åìµþ¤Î¼óÁê´±Å¡Á°¤Ç¹³µÄ½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ÔÌ±¡£¡ÊÅìµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ìË¹ÀÀ®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ12·î24Æü¡ÛÅìµþ¤Î¼óÁê´±Å¡Á°¤Ç23ÆüÌë¡¢»ÔÌ±¥°¥ë¡¼¥×¤¬½¸²ñ¤ò³«¤­¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£À¯ÉÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹â´±¤Ë¤è¤ë³ËÊ¼´ïÊÝÍ­È¯¸À¤â¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡££²£³Æü¡¢Åìµþ¤Î¼óÁê´±Å¡Á°¤Ç¹³µÄ½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ÔÌ±¤¬·Ç¤²¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¡£¡ÊÅìµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ìË¹ÀÀ®¡Ë£²£³Æü¡¢Åìµþ