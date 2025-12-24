お笑いコンビ「海原やすよともこ」の海原やすよ（50）が23日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）で、かつて経験したクリスマスの衝撃エピソードを披露した。クリスマス当日、友人らとパーティーを開くことになったやすよ。その中の1人が彼氏のアルバイト先へプレゼントを届けに行くことになり、「ついて行くわ」と全員で付き添ったところ、「その彼氏、その日バイトを休ん