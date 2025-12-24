¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤Ï24Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢10·î¤Ë»àµî¤·¤¿Â¼»³ÉÙ»Ô¸µ¼óÁê¤ò¤·¤Î¤Ö²ñ¤ò¡¢ÍèÇ¯3·î9Æü¸á¸å2»þ¤«¤éÅìµþ¡¦µªÈø°æÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¡ÖÉçÍÖ¤Î´Ö¡×¤Ç³«¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¡Åç»á¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡¢Â¼»³Æâ³Õ¤ÇÉûÁíÍý·ó³°Áê¤òÌ³¤á¤¿²ÏÌîÍÎÊ¿¸µ½°±¡µÄÄ¹¤é¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¿Í¤È¤Ê¤ë¡£Ê¡Åç»á¤Ï¡ÖÂ¼»³¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¿ÍÊÁ¤òÈ¿±Ç¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤ä¿Í¸¢¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º£·î20Æü¤ËÂçÊ¬»Ô¤Ç¤â¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ