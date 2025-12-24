地下駐車場浸水被害の再発防止策などを検討する有識者委員会の会合＝24日午前、津市記録的な大雨で、車両274台が浸水被害に遭った三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」を一部所有する国は24日、被害車両の所有者全員に一定額の金銭を支払うと明らかにした。津市で開かれた再発防止策を検討する有識者委員会後、記者会見で説明した。国土交通省三重河川国道事務所によると、駐車場の国所有部分にある止水板の故障