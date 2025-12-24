ÂçºåÉÜ·ÙÀ¸Ìî½ð¤Ï24Æü¡¢½ð¤ÎÎ±ÃÖ¾ì¤Ç¸ûÎ±Ãæ¤À¤Ã¤¿30ÂåÃËÀ­¤ÎÂÎÄ´¤¬°­²½¤·¡¢Æþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï21Æü¤ËÎ±ÃÖ¾ìÆâ¤ÇÓÒÅÇ¤·¡¢22Æü¤ËÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´Îµ¡Ç½¾ã³²¤Ê¤É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ýÉÂ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬ÄÌ±¡¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ìô¤â½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ð¤Ï¡ÖÂÐ±þ¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ­¤Ï6·î¤ËÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢7·î¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢À¸Ìî½ð¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£