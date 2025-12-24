¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡áÅìµþ¡¦²â¤¬´Ø¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï24Æü¡¢¾ã³²¼Ô¤¬²ÈÂ²¤ä¾ã³²Ê¡»ã»ÜÀß¡¦»ö¶È½ê¤Î¿¦°÷¤«¤é¼õ¤±¤¿µÔÂÔ¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Ë3770·ï¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é293·ïÁý¤¨²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¿ô¤Ï113¿Í¸º¤Î4528¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á3¿Í¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¤Ç»àË´¤·¤¿¡£µÔÂÔ·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸üÏ«¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»Ô¶èÄ®Â¼¤Ê¤É¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤äÄÌÊó¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£24Ç¯ÅÙ¤Î²ÈÂ²¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¤Ï2503·ï¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Ï2518